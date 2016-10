Nanci ‘quebra’ a onda verde e se torna novo prefeito de SG

31/10/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

Após o anúncio da vitória, José Nanci, mesmo de muleta, fez curta caminhada pelo Zé Garoto Foto: Alex Ramos

Por Matheus Merlim





O médico e deputado estadual José Luiz Nanci (PPS) será o novo prefeito de São Gonçalo pelos próximos quatro anos (2017-2020), a partir de 1º de janeiro. O parlamentar superou a chamada “onda de renovação”, que trouxe o vereador Dejorge Patrício (PRB) para o segundo turno, e totalizou 53,63% (221.754) dos votos válidos contra 46,37% (191.699) do adversário.



Nanci acompanhou a apuração, junto com aliados, no clube Serradão, no Zé Garoto. Após o encerramento da apuração, o novo prefeito saiu em caminhada com eleitores pelas ruas do Zé Garoto.

Num carro de som, “Zé Luiz”, como é conhecido, comemorou a votação ao lado do vereador Diego São Paio (Rede), da cantora gospel Flordelis (PMDB) e do novo vice-prefeito Ricardo Pericar (SDD). “A humildade de Nanci contagiou a família gonçalense. Vamos governar junto com vocês”, declarou Pericar, que compõe a coligação “Bora Mudar de Verdade!”, composta também pelo PSL.

De acordo com o prefeito eleito, ele confiava na resposta da população para o trabalho que exerce na cidade há mais de 20 anos. “Foi uma campanha muito difícil. Primeiro pelo acidente. Precisei fazer campanha de cadeira de rodas. Mesmo assim, conseguimos manter o primeiro lugar, que credito ao meu trabalho em São Gonçalo há mais de 20 anos”, disse. O vereador Dejorge Patrício, candidato pela coligação “Renova São Gonçalo (PRB-PMN-PRTB)”, divulgou nota de agradecimento, ontem, na sua rede social. “Hoje, apesar de não termos alcançado a vitória, vejo a nossa campanha como uma grande conquista, com quase 200 mil pessoas com o mesmo objetivo: a renovação”, escreveu.

Votação - Com exceção dos votos em branco (que se mantiveram no mesmo percentual 4%), as abstenções e os votos nulos aumentaram em São Gonçalo em relação à eleição passada. Esse ano foram 25% e 14%, respectivamente, contra 22% e 6% em 2012.

O aumento expressivo de abstenções e votos nulos somados aos brancos (43% em 2016 contra 32% na eleição passada) se refletiu nos votos válidos. Esse montante representou (272 mil votos) mais do que a votação de José Luiz Nanci (221 mil votos).

Além disso, Nanci ganhou com folga de Dejorge Patrício, no entanto com 44 mil votos a menos que Neilton Mulim em 2012, quando este foi eleito com cerca de 265 mil votos.