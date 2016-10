José Luiz Nanci e Rodrigo Neves vencem eleições

30/10/2016 às 19:25h Enviado por: Sergio Soares

Nanci votou pela manhã e se mostrou confiante na vitória Foto: div Rodrigo terá mais um mandato Foto: div

O médico e deputado José Luiz Nanci (PPS) venceu Dejorge Patrício (PRB) no segundo turno nas eleições em São Gonçalo. Com 99,74% das urnas apuradas, Nanci tem 221.382 votos, enquanto Patrício obtém 191.054 das intenções dos eleitores. Mesmo sem a totalização concluída pelo TRE, a vitória de Nanci já está garantida.

O atual prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PV), venceu Felipe Peixoto (PSB) no segundo turno das eleições municipais e permanecerá mais quatro anos no comando do Executivo. Neves tem 130.348 das intenções de voto, enquanto Felipe conseguiu até 92.140 votos. Como já foram apurados 99,92% dos votos, a vitória de Neves está confirmada.