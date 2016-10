Hoje é dia de eleger o futuro prefeito de SG

30/10/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

José Nanci realizou carreata que percorreu os cinco distritos de SG Foto: DIV Ontem, Dejorge fez carreata e caminhada por bairros de S. Gonçalo Foto: DIV

Hoje é dia do eleitor escolher o futuro da administração de São Gonçalo para os próximos quatro anos. Concorrendo ao cargo de prefeito, neste segundo turno, estão o deputado estadual José Luiz Nanci (PPS) e o vereador Dejorge Patrício (PRB). Ontem, os candidatos encerraram suas campanhas pelas ruas da cidade.



O candidato pela Coligação “Renova São Gonçalo”, Dejorge Patrício, realzou carreata percorrendo 20 bairros da cidade e caminhada em outros 10. Além de apresentar suas principais propostas à população, Dejorge aproveitou para agradecer aos gonçalenses pelo carinho e pelo voto de confiança garantido durante este segundo turno.

“Agradeço a todos os gonçalenses pela demonstração de carinho durante as nossas caminhadas, carreatas, reuniões, encontros e corpo a corpo. Isso só nos incentivou ainda mais a caminhar nesta segunda jornada e nos mostrar que todos querem mudança, renovação, uma cidade melhor para viver, criar seus filhos e netos”, garantiu. Durante a carreata, que saiu do bairro Largo da Ideia, o candidato falou sobre seu plano de governo para a cidade. “Temos propostas e programas que vão fazer a nossa cidade crescer e consequentemente melhorar a qualidade de vida da nossa população. Vamos governar com o povo e para o povo”, garantiu. Já o deputado José Luiz Nanci promoveu carreatas por todos os bairros da cidade, com equipes distribuídas pelos cinco distritos para reforçar as propostas na reta final. Para o candidato, percorrer toda a cidade simboliza o projeto da chapa “Bora Mudar de Verdade!”: a meta de governar para todos. “Conheço minha cidade e as necessidades da população, porque tanto como médico quanto como político, busco ouvir as pessoas e formular medidas que possam melhorar a vida das pessoas. Como prefeito, poderei fazer muito mais para cuidar de São Gonçalo”, declarou.

Ciente da grande quantidade de abstenções e votos nulos e brancos, José Luiz Nanci afirmou que a insatisfação é compreensível, mas deve ser usada para pensar no que é melhor para São Gonçalo.

“A gente entende a insatisfação, não tem como esperar felicidade de uma população que tem enfrentado o aumento do desemprego, lixo nas ruas, que não consegue matricular o filho na creche, que fica horas na fila do pronto socorro e às vezes nem consegue atendimento. O gonçalense está decepcionado”, disse.