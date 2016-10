Ibope: Rodrigo Neves aparece com 63% dos votos válidos contra 37% de Felipe

30/10/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

Em pesquisa do Ibope, realizada entre 25 e 26 de outubro, o prefeito Rodrigo Neves (PV), candidato a reeleição, aparece como vencedor do pleito em Niterói, com 63% dos votos válidos, contra 37% de Felipe Peixoto (PSB). A estimativa foi encomendada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói e o instituto ouviu 602 eleitores.



Levando em consideração indecisos, votos brancos e nulos, Rodrigo Neves lidera a disputa com 47% das intenções de voto, enquanto Felipe Peixoto aparece com 28% das intenções de voto. Aqueles que declaram votar em branco ou anular o voto somam 21% e os entrevistados que não sabem ou preferem não opinar totalizam 4%.

De acordo com a pesquisa, o atual prefeito Rodrigo Neves se destaca entre os eleitores com idade de 25 a 34 anos e entre os que têm o ensino fundamental. Já as intenções de voto em Felipe são distribuídas de forma homogênea entre os segmentos analisados. Em questão de aprovação da população sobre a atual gestão, 51% dos entrevistados dizem gostar da administração de Rodrigo. Enquanto os que desaprovam, somam 42%. Os outros 6% não sabem ou preferem não responder. O Ibope também perguntou aos entrevistados que citam algum candidato, se a decisão de voto ainda poderia mudar ou se já era definitiva. Dos 454 que escolhem um nome, 88% afirmam estar certo da escolha e 12% informam que ainda podem alterar seu voto.

Já a pergunta sobre em qual candidato não votaria de jeito nenhum, 45% dos entrevistados citam Felipe Peixoto. Enquanto os que afirmam não votar em Rodrigo, somam 35%. A estatística de quem poderia votar em ambos marca 26%. Os que não sabem ou preferem não responder, totalizam 6%.

Para o estudo, a margem de erro estimada é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra e o nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual cenário eleitoral.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo RJ-03473/2016.