São Gonçalo e Niterói terão reforço na segurança neste segundo turno

29/10/2016 às 10:03h Enviado por: Sany Medeiros

As tropas da Força Federal vão reforçar a segurança em 12 municípios de cinco estados no segundo turno das eleições, que acontece amanhã. No estado do Rio de Janeiro, a segurança será intensificada na capital (Rio de Janeiro) e nas cidades de São Gonçalo, Niterói, Nova Iguaçu, Belford Roxo e Duque de Caxias. No Amazonas, no Maranhão e no Ceará haverá reforço para as capitais – Manaus, São Luís e Fortaleza, respectivamente. No estado do Paraná, serão três cidades: Maringá, Ponta Grossa e Curitiba. O apoio das tropas federais nessas cidades foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a pedido dos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais. Na sessão administrativa, realizada no dia 18 de outubro, o Plenário do TSE havia aprovado o envio de tropas da Força Federal para todos os municípios com segundo turno no Rio de Janeiro. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do estado, desembargador Antônio Jayme Boente, no entanto, informou ao TSE que não havia mais necessidade de apoio das tropas nos municípios de Volta Redonda e Petrópolis. Por essa razão, essas cidades não contarão com reforço neste domingo. Para o primeiro turno das eleições, realizado no dia 2 de outubro, o TSE autorizou o envio de tropas da Força Federal para 467 municípios de 14 estados.