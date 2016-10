Mesmo com chuva, candidatos vão às ruas para conquistar eleitores

29/10/2016 às 09:17h Enviado por: Sany Medeiros

Rodrigo Neves esteve no Cantagalo com vereador Beto da Pipa Foto: Divulgação

Com a chuva que caiu, ontem, os candidatos a prefeito em Niterói, Rodrigo Neves (PV) e Felipe Peixoto (PSB), fizeram reuniões internas. No fim da noite, eles fizeram caminhadas em Icaraí e Santa Rosa. A dois dias das eleições, Felipe fez panfletagem na esquina das ruas Moreira César e Lopes Trovão, em Icaraí, e participou, à noite, de missa na Paróquia de São Judas Tadeu, no mesmo bairro, em homenagem ao dia do santo padroeiro. Com outras agendas externas comprometidas pelo dia chuvoso, o prefeitável fez reuniões com as equipes de campanha.



Na ação de rua, o candidato aproveitou o Dia do Servidor Público para reforçar seu compromisso com os profissionais do município. Entre as propostas para os servidores está a implantação do plano de cargos e salários. “Vamos valorizar os servidores convocando funcionários já aprovados e que não foram chamados para exercer a função. Sou filho de servidores e entendo as dificuldades enfrentadas por eles”, disse.

O prefeito Rodrigo Neves (PV) fez uma caminhada, no início da noite de ontem, pela Rua Santa Rosa. Candidato à reeleição, ele conversou com moradores e comerciantes sobre os investimentos e propostas para setores como segurança pública, saúde e educação. Confiante, o prefeito também falou sobre sua expectativa para este segundo turno. “Nosso foco sempre foi mostrar nossas realizações e propostas para fazer de Niterói o melhor lugar do país. Estamos confiantes de que os niteroienses vão querer seguir em frente. Pedimos que os eleitores façam uma reflexão sobre o melhor caminho para Niterói”, ressaltou o prefeito.

Pela manhã, Rodrigo visitou o Cantagalo, na Região Oceânica, ao lado do vereador Beto da Pipa.