Prefeitáveis investem no corpo a corpo em São Gonçalo

29/10/2016 às 09:15h Enviado por: Sany Medeiros

Dejorge esteve com moradores e comerciantes de Santa Luzia e prometeu melhor infraestrutura Foto: Divulgação

Às vésperas de um dia decisivo para o povo gonçalense, os candidatos à Prefeitura de São Gonçalo – José Luiz Nanci (PPS) e Dejorge Patrício (PRB) aproveitaram para caminhar e fazer carreatas no maior número de bairros. Na conversa com os eleitores, eles falaram sobre as suas propostas.



A agenda de Nanci começou em Alcântara com corpo a corpo na Rua da Feira, seguido de uma carreata do Mutondo à Praça do Rodo, no Centro. Nanci comentou que está orgulhoso por ter feito uma campanha limpa e honesta, na qual pôde apresentar propostas que poderão melhorar a vida da população.

“A gente não precisa atacar ninguém, inventar mentiras. O nosso caráter e a nossa produção na política já comprova que nossa proposta para a cidade é séria e viável. Deixo as mentiras para as autoridades resolverem. Meu compromisso é com o povo. Quero dar o meu melhor por São Gonçalo, cuidar da cidade de forma transparente e profissional”, declarou José Luiz Nanci.

Dejorge – Revitalizar todo o sistema de iluminação pública, recuperar as vias da cidade e garantir projetos que melhorem a mobilidade urbana. Estas foram algumas das propostas apresentadas aos moradores de Santa Luzia por Dejorge durante corpo a corpo.

Dezenas de comerciantes reclamaram com o candidato dos engarrafamentos na cidade, estacionamento irregular e falta de sinalização. Com seu Plano de Governo em mão, Dejorge garantiu que engenheiros de tráfego farão estudos para realizar projetos que melhorem a mobilidade urbana.

TRE – Ontem, o juiz eleitoral Carlos Eduardo Diniz deferiu pedido de Nanci para que o programa eleitoral de Dejorge não fizesse parte da grade da TV Record por ter conteúdo calunioso e mentiroso com o único objetivo de confundir o eleitor. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) também apreendeu mais de 10 mil jornais nas ruas de diversos bairros de São Gonçalo com o conteúdo ontem.