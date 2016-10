28/10/2016 às 09:18h Enviado por: Catriel Barros

>> NITERÓI

Rodrigo e Felipe reúnem eleitores em praças da Engenhoca e Centro

>> Felipe Peixoto reuniu mais de 300 pessoas na Praça Araribóia

Os candidatos à prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves (PV) e Felipe Peixoto (PSB) estiveram em pontos distintos em campanha ontem. O atual prefeito fez último comício na Engenhoca e Felipe reuniu mais de 300 pessoas no Centro.

Centenas de pessoas participaram do último comício de Rodrigo Neves (PV), que aconteceu na noite de ontem, na Engenhoca. Candidato à reeleição, o prefeito manteve a tradição de realizar o ato no bairro da zona norte. Bastante confiante, Rodrigo agradeceu a expressiva votação que obteve no primeiro turno e fez questão de ressaltar que vai continuar fazendo uma campanha focada em propostas e que tem como objetivo transformar Niterói na melhor cidade para viver. “Fui criado no Fonseca. Sou um filho da zona norte, amo Niterói. Foi preciso um filho da zona norte chegar ao governo para olhar e governar para toda a cidade. Só quem fez o que fizemos nesses três anos, será capaz de fazer ainda mais por Niterói. Vamos continuar seguindo em frente”, afirmou Rodrigo, que visitou a comunidade do Jacaré, na Região Oceânica, de manhã. Ele se comprometeu em implantar uma unidade do Médico de Família e avançar nas obras de drenagem e pavimentação. Após percorrer ruas do Centro da cidade em carro aberto com a vereadora carioca Verônica Costa, a “Mãe Loira”, e o seu filho Jhonatan Costa, cantor de funk, o candidato a prefeito de Niterói pelo PSB, Felipe Peixoto, realizou no fim da tarde de ontem, ato público que reuniu cerca de 300 pessoas na Praça Araribóia e marcou o encerramento da campanha. Ao lado do vice Antônio Rayol, do deputado federal Hugo Leal que preside o PSB Estadual e correligionários, Felipe agradeceu os apoios diferenciados recebidos nesse segundo turno, falou da satisfação de ter feito uma campanha limpa. “Chegamos ao segundo turno contrariando pesquisas. Por isso, o eleitor precisa estar ainda mais atento, buscando se informar sobre as propostas de cada candidato para fazer a escolha consciente, tendo em mente que a decisão tomada neste domingo valerá por, pelo menos, quatro anos”, alertou Felipe.