28/10/2016 às 09:06h Enviado por: Catriel Barros

Candidatos ocupam as ruas na reta final em SG

>> Nanci passou por sete bairros da cidade, finalizando em Trindade

A três dias do segundo turno das eleições municipais, os dois candidatos a prefeito em São Gonçalo, Dejorge Patrício (PRB) e José Luiz Nanci (PPS), foram às ruas da cidade para reforçar as suas propostas aos eleitores. Dejorge reafirmou que quer diminuir a violência e Nanci apresentou propostas à geração de emprego.

Dejorge Patrício, em caminhada e carreata no Engenho Pequeno prometeu mais segurança. À tarde e à noite, o candidato fez caminhadas e reuniões em Neves, Gradim, Porto da Pedra, Coroado, Santa Catarina e Nova Cidade. “O Estado tem que assumir a sua responsabilidade, aumentando o efetivo e o número de viaturas do 7º BPM (São Gonçalo). A prefeitura tem que fazer a sua parte, capacitando ainda mais a guarda municipal e dando condições de trabalho a eles, que hoje integram a força de segurança das cidades”, garantiu o candidato. Dejorge também garantiu que fará parcerias com empresas da cidade para ampliar o número de câmeras na Central de Videomonitoramento, que hoje se encontra inoperante. “Vamos ainda revitalizar todo o sistema de iluminação da cidade, que está totalmente apagado. Iluminação também gera segurança. Enfim, queremos uma São Gonçalo sem violência, tranquila”. José Luiz Nanci (PPS) realizou carreata que começou no Pita e passou por Barro Vermelho, Santa Catarina, Centro, Estrela do Norte, Nova Cidade, terminando em Trindade. O médico apresentou propostas voltadas à geração de emprego. Nanci explicou que vai dar credibilidade à Prefeitura, com mais transparência nas políticas de incentivo fiscal e na concessão de alvarás, além de abrir diálogo para atender às necessidades dos pequenos empreendedores. Seu principal projeto para o desenvolvimento econômico, a Casa do Empreendedor, vai ser um espaço de orientação para quem já tem ou deseja ter seu próprio negócio. O objetivo é diminuir a burocracia para a concessão de alvarás e a dificuldade na resolução de outras questões. “A burocracia atrapalha a vida do comerciante e da empresa. Tem que passar em secretarias e ninguém resolve o problema. Um alvará simples leva três, quatro meses para sair. Vamos criar a ‘Casa do Empreendedor’, um espaço para atender às necessidades desde o pequeno comerciante ao grande investidor para agilizar a legalização e a abertura de novas empresas”, explicou Nanci.