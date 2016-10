27/10/2016 às 09:43h Enviado por: Catriel Barros

‘Vamos promover a inclusão’

Dejorge (PRB) apresenta projetos de mobilidade para portadores de necessidades especiais

Garantir programas e projetos que beneficiem as pessoas com deficiência foi um dos temas apresentados pelo candidato à Prefeitura de São Gonçalo pelo PRB, Dejorge Patrício, durante reunião no bairro do Zé Garoto, ontem. Ao lado do atleta paralímpico Anderson da Andef, o candidato garantiu a promoção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ampliação e execução de projetos esportivos, de forma a promover a inclusão, autonomia e exercício da cidadania.

“Temos que promover um trabalho a adversidade e ao esporte paralímpico. O município tem condições de fazê-lo, inclusive na intenção de tornar a cidade referência no esporte paralímpico. Tivemos grandes destaques nas olimpíadas deste ano e temos que incentivar, apoiar”, garantiu Dejorge.

O candidato do PRB, também citou a necessidade de se criar um órgão para ouvir as reinvindicações dos portadores de necessidades especiais. “A Prefeitura tem que manter um departamento ou um órgão para ouvir estas pessoas e ver as suas reais necessidades, assim ter condições de promover melhorias na infraestrutura, educação, saúde, incentivo ao esporte e também na qualidade de vida deles”, afirmou. Dejorge Patrício defendeu ainda a realização de obras de infraestrutura que melhorem não só a vida das pessoas com deficiência, mas de toda a população. “Temos que arrumar as calçadas, que hoje são umas armadilhas, cobrar da Ampla e das empresas prestadoras de serviços o reparo nas suas redes, pois são fios pendurados pra tudo que é lado e instalar. Enfim, garantir acessibilidade as pessoas”, concluiu.