Rodrigo faz caminhada com mulheres e apresenta projetos em V. das Moças

Candidato à reeleição, o prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PV) participou da ‘Caminhada das Mulheres’ na Av. Amaral Peixoto, no Centro, ontem, ao lado de Fernanda Sixel, com quem está casado há 20 anos.

“As mulheres são protagonistas sociais e precisam seguir em frente nas suas conquistas. Vão à luta, estudam, trabalham e são chefes de família. Hoje, 80% do orçamento do governo está nas mãos das mulheres, que assumiram no meu mandato, pastas como Urbanismo, Planejamento, Educação, Saúde e Conservação. É um claro reconhecimento à dedicação, à eficiência e ao talento feminino”, disse. O prefeito, que participou da caminhada com o candidato a vice-prefeito, Comte Bittencourt, enfatizou que tem fortalecido o Organismo de Políticas para as Mulheres e reestruturado as ações de enfrentamento à violência. “Vamos elaborar um programa de fiscalização da ampliação da Lei Maria da Penha, vamos transformar a maternidade Alzira Reis em referência, fortalecer a política municipal de atenção à mulher e ampliar projetos e ações afirmativas e de enfrentamento a todas as discriminações”, ressaltou o prefeito, que foi enfático ao combater qualquer tipo de violência contra as mulheres. Pela manhã, Rodrigo Neves conversou com moradores de Várzea das Moças, na Região Oceânica, e se comprometeu a implantar um terminal de ônibus na praça principal, além de abrir uma policlínica e uma creche na região.“Tivemos 60% dos votos nesta região e isso é o reconhecimento do nosso trabalho. Por isso, vamos seguir em frente e um dos meus compromissos será abrir uma policlínica em Várzea, com horário estendido, inclusive aos sábados”, afirmou.