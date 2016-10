26/10/2016 às 13:00h Enviado por: Catriel Barros

>> NITERÓI

Rodrigo Neves conversa com artistas de teatro e faz comício na Zona Norte

>> Rodrigo Neves intensificou seus compromissos na reta final

Candidato à reeleição em Niterói, pela coligação Pra Seguir em Frente, o prefeito Rodrigo Neves (PV) fez um comício na Rua Teixeira de Freitas, no Fonseca, ontem. Antes, na noite de segunda-feira, ele participou de um encontro com representantes da classe teatral, em São Francisco. Durante o comício, que reuniu centenas de pessoas, Rodrigo Neves falou das realizações durante sua gestão e das propostas para o próximo mandato.

“Fizemos muito esforço para arrumar a casa e tivemos muito trabalho nesses três anos e meio. Reabrimos o Getulinho, duplicamos a Contorno, revitalizamos o Horto do Fonseca e só quem fez o que fizemos, pode fazer mais por Niterói. Vamos implantar o horário integral em mais 20 escolas, construir novas creches, criar o programa Remédio em Casa e fazer o Centro de Imagens de Niterói, uma obra prometida pelo Estado que não saiu do papel”, afirmou.

No encontro com a classe teatral de Niterói, Rodrigo Neves destacou os avanços realizados na cultura da cidade e falou sobre ações para o próximo mandato. “Tivemos importantes avanços na cultura. Reabrimos o Teatro Popular, que já recebeu mais de 1,5 milhão de pessoas, demos uma melhor dimensão para a companhia de balé da cidade, fizemos a primeira reforma do MAC, reabrimos a Ilha da Boa Viagem, mas sei que ainda há muito para ser feito”, disse.

Para a próxima gestão, Rodrigo Neves enfatizou que um de seus compromissos será viabilizar editais para o teatro infantil, que é uma reivindicação da classe. “Também podemos avançar em questões como a realização de cursos de atualização para os profissionais da área através de parcerias e ações como a maior participação do Teatro Popular para grupos da cidade. Com a implantação do horário integral nas escolas, também poderemos ter parcerias para aulas e oficinas de teatro, além de implantar a lei de incentivo à cultura”, ressaltou.