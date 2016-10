26/10/2016 às 12:52h Enviado por: Catriel Barros

Foto: Divulgação/Thiago Louza Foto: Divulgação/Thiago Louza

Dejorge conversa com

lideranças religiosas

>> Dejorge reuniu lideranças comunitárias e religiosas durante dois encontros, na noite de 2ª feira

Depois de apresentar suas propostas de governo em corpo a corpo por dez bairros da cidade, o candidato a prefeito de São Gonçalo pela Coligação “Renova São Gonçalo”, Dejorge Patrício (PRB), encerrou a noite com dois grandes encontros com lideranças comunitárias, no Zé Garoto, e religiosas, no Porto da Pedra.

Durante o evento, Dejorge fez um pequeno histórico da sua vida e falou sobre sua trajetória para os participantes. “Fui nascido e criado no bairro Boaçu. Tive que parar de estudar cedo para trabalhar e ajudar a minha família. Vendi picolé, lavei peças em uma retifica, fui motoboy e depois supervisor de uma loja de fotografia no Rio. Em 2004 tentei uma vaga de vereador, mas não consegui. Tentei novamente em 2008 e fui o mais votado de São Gonçalo. Hoje, Graças a Deus estou aqui, me apresentando como candidato a prefeito da minha cidade”, afirmou. De acordo com a assessoria de Dejorge, o objetivo é desmentir ataques sobre seu passado, que o candidato tem sofrido nas redes sociais. “Eu decidi procurar a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Ministério Público. Você dizer que sou feio tudo bem (risos), mas caluniar, difamar, fazer ataques gratuitos com a minha honra e da minha família é demais. Isso eu não posso deixar”, justificou. Após o desabafo, o candidato à Prefeitura de São Gonçalo afirmou que seu governo será “do povo para o povo”. Para opúblico, Dejorge garantiu que vai investir em melhorias nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, desenvolvimento social, geração de emprego e renda, cultura, transporte, meio ambiente e habitação. “Vocês podem ter certeza. Vamos governar para todos. Vamos governar com a ajuda do povo, porque sou povo”, disse.