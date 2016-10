25/10/2016 às 12:50h Enviado por: Catriel Barros

Senado entra com ação no STF contra operação da PF

O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse, ontem, que vai entrar com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a ação da Polícia Federal que resultou na prisão de quatro policiais legislativos na última semana. Segundo Renan, a ação feriu o princípio da separação de Poderes. “A ação vai ser no sentido de fixarmos claramente a competência dos Poderes. Busca e apreensão no Senado somente com a decisão do STF e não por um juiz de primeira instância”, disse o presidente do Senado.