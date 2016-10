25/10/2016 às 12:46h Enviado por: Catriel Barros

Rodrigo Neves participa de debate e tem encontros com esportistas

O prefeito Rodrigo Neves (PV), candidato à reeleição, participou, ontem, de um debate promovido pelo portal G1. À noite, ele esteve em evento em São Francisco, onde apresentou suas propostas para a área de esportes. Ele também fez reunião com representantes da classe teatral de Niterói. Durante o debate, Rodrigo Neves aproveitou a oportunidade para falar sobre realizações e propostas para a saúde. “Reabrimos o Getulinho e reformamos o Mário Monteiro. Precisamos avançar mais. Só quem fez o que fizemos, pode fazer mais. Por isso, vamos fazer o centro de diagnóstico de imagens, que foi uma promessa do governo do Estado, que não saiu do papel. Implantamos clínicas da família, como a da Teixeira de Freitas e da Martins Torres. Hoje, Niterói tem a melhor cobertura do programa Médico de Família, chegando a quase 80%. Com as UPAs e hospitais fechados no Estado, temos hoje 60% das crianças atendidas pelo Getulinho vindas de outras cidades”, disse. Rodrigo Neves também falou sobre gestão fiscal. “Em 2013, fizemos programa de modernização da gestão da Prefeitura e o recadastramento biométrico dos servidores. Implantamos o E-cidades, que integra as informações da prefeitura em uma única plataforma e nos fez conquistar prêmios de transparência. Quando assumimos, Niterói ocupava a quinta posição em termo de orçamento do Estado. Hoje, somos o terceiro, só perdendo para Campos e Macaé. Isso foi possível também com as PPPs. A cidade passou da 43ª, em 2013, para a 2ª posição entre as cidades do estado no Índice Firjan de Boa Gestão Fiscal 2015”, disse.