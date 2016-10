25/10/2016 às 12:24h Enviado por: Catriel Barros

>> Nanci caminhou pelas ruas do Porto Velho, Porto da Madama, Gradim, Porto Novo e Parada 40 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nanci garante cidade

mais limpa e segura

Na contagem regressiva para a ‘decisão’, o candidato a prefeito José Luiz Nanci (PPS) continua nas ruas conversando com a população. Na agenda de ontem, ele esteve nos bairros Porto Velho, Porto da Madama, Gradim, Porto Novo e Parada 40. Entre caminhadas e carreatas, Nanci falou das propostas para uma cidade mais limpa e segura.

De acordo com moradores do Gradim, a coleta de lixo no bairro é irregular. “Precisamos resolver a falta de coleta de lixo. Os contratos sobem, mas o serviço não melhora. Nem os funcionários têm sido pagos. Vamos fazer uma licitação transparente e que funcione para que o gonçalense possa ter orgulho de sua cidade. Em todas as áreas, vamos cuidar de São Gonçalo”, afirmou Nanci.

Já na Parada 40, além de sofrer com o despejo irregular do lixo, moradores da localidade pedem socorro em relação a falta de segurança. Para Nanci, a segurança será uma prioridade do governo municipal, caso for eleito. Deputado estadual em segundo mandato, ele citou as indicações feitas para aumento do efetivo policial e as propostas que competem à Prefeitura de São Gonçalo para combater a criminalidade. “Nós vamos trabalhar a prevenção da violência em parceria com a PM, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e a comunidade. Teremos um sistema de monitoramento de câmeras, como já é feito na vizinha Niterói”, comentou o candidato.

Ainda de acordo com Nanci, para que o programa funcione na prática é preciso aumentar o efetivo de agentes da Guarda Municipal. “Vamos aumentar o efetivo da Guarda Municipal e oferecer estrutura para que eles possam trabalhar com dignidade”, explicou.

Hoje, Nanci visita o Ceasa, faz carreata no Rio do Ouro e se reúne com moradores do Campo Novo e do Jóquei, além de participar de encontro comunitário na Quinta Dom Ricardo.