Câmara vota PEC 241 dos gastos públicos

24/10/2016 às 10:15h Enviado por: Rennan Rebello

Rodrigo Maia quer terminar a votação até o fim da noite Foto: Divulgação

A Câmara dos Deputados vota, amanhã, o segundo turno da proposta de emenda à Constituição (PEC) do Teto de Gastos Públicos (241/16). O presidente da Casa, Rodrigo Maia, quer encerrar amanhã mesmo. O texto limita o crescimento das despesas à variação da inflação por 20 anos e foi aprovado em 1º turno no dia 11 deste mês. “A gente começa de manhã e termina à noite. Acho, que amanhã à noite ou quarta-feira pela manhã, a gente encaminha a PEC do Teto ao Senado, que já organizou um cronograma”, disse Maia. No Senado, de acordo com cronograma definido pelos líderes, a PEC será votada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no dia 9 de novembro e pelo Plenário, em segundo turno, em 13 de dezembro.



“Nos dá muita alegria saber que, depois de muito tempo, Câmara e Senado estão trabalhando com o mesmo objetivo e priorizando as mesmas matérias”, afirmou Maia, que marcou um jantar para hoje, para reforçar com a base aliada, a votação do tema.

Pré-sal – Além da PEC do Teto de Gastos, Maia falou que a Câmara deverá concluir, hoje, a votação da proposta (PL 4567/16), que desobriga a Petrobras de ser operadora em todos os blocos de exploração do pré-sal. Os deputados precisam terminar a votação dos destaques apresentados ao texto. (Agência Câmara Notícias)