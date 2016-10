Alerj fará seminário sobre a reforma do ensino médio dia 23 de dezembro

24/10/2016 às 16:03h Enviado por: Rennan Rebello

A reforma do ensino médio, prevista na Medida Provisória 746, vem gerando inúmeras discussões ao afetar todo o sistema educacional brasileiro. A Câmara Setorial de Formação Profissional e Educação Tecnológica identificou a necessidade de aprofundar o debate sobre a reforma a nível estadual. No encontro organizado pelo Fórum de Desenvolvimento do Rio, órgão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), ficou definida a realização de um seminário sobre o tema na Casa no dia 23 de dezembro. O evento será uma parceria entre a Associação Brasileira de Educação com o Fórum e a Comissão de Educação da Alerj.



“Temos muitas questões a serem revistas com a implementação da reforma do ensino médio. Uma delas é que a nossa licenciatura não está preparada para essa mudança. O aumento da carga horária para sete horas também precisa ser pensado, já que poderá causar uma evasão das escolas privadas, com o aumento das mensalidades, e o ensino público não conseguirá absorver todos esses alunos”, explicou Paulo Alcântara, presidente da Associação Brasileira de Educação (ABE). A próxima reunião da Câmara Setorial de Formação Profissional e Educação Tecnológica está marcada para o dia 8 de dezembro, quando voltará a debater a criação de um consórcio entre as universidades do estado com as demandas do setor produtivo.