Rodrigo e Felipe concentram as suas atividades em bairros da Zona Norte

24/10/2016 às 12:51h Enviado por: Rennan Rebello

Rodrigo Neves prometeu escola técnica e creche na Engenhoca Foto: Divulgação Felipe Peioxoto criticou a realização de obras próximo à eleição Foto: Divulgação

No último domingo de campanha, o prefeito Rodrigo Neves (PV), candidato à reeleição em Niterói, fez caminhada pela Zona Norte. O adversário Felipe Peixoto (PSB) também escolheu a mesma região para apresentar suas propostas aos eleitores do município. Percorrendo o Barreto, a partir do Largo do Barradas, até a Engenhoca, no Largo de São Jorge, e a Vila Ipiranga, Rodrigo Neves contou com a participação de Comte Bittencourt, candidato a vice-prefeito, além de deputados estaduais e federais aliados e vereadores reeleitos. “Vamos inaugurar, em 2017, a escola técnica da Engenhoca e a creche da Coronel Leôncio”, disse Rodrigo.





A atividade de Felipe começou na Ilha da Conceição, de onde partiu em carro aberto para os bairros do Barreto, Engenhoca, Tenente Jardim, Fonseca e Cubango. “Apresentamos nossas propostas para uma cidade limpa, que não coloca asfalto na véspera da eleição. Essa é uma campanha importante na história do país. Chegou a hora de acabar com a corrupção”, disse.