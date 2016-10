Dejorge e Nanci disputam votos

24/10/2016 às 12:30h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Divulgação Nanci e comitiva passaram também por dezenas de localidades Foto: Divulgação

Criar a Clínica da Terceira Idade, Casa de Apoio à Mulher e à Gestante e reordenar as feiras livres e garantir toda infraestrutura aos feirantes. Estas foram algumas das propostas apresentadas pelo candidato do PRB a prefeito de São Gonçalo, Dejorge Patrício, durante caminhadas por 10 bairros ontem. Já o adversário do PPS, José Luiz Nanci promoveu uma mega carreata em diversos bairros da cidade ao longo deste domingo.







Nos bairros Rio do Ouro e Engenho do Roçado, Dejorge recebeu muitas reclamações do abandono da rodovia que corta a região e é administrada pelo Governo do Estado. O candidato garantiu que a prefeitura tem que cobrar a limpeza, manutenção dos semáforos e da sinalização da estrada. “Se o Estado não pode fazer sozinho, nós vamos ajudar a fazer”, garantiu o candidato Dejorge que esteve ainda no Galo Branco, Rocha, Itaúna, Boaçu, Pita, Neves, Gradim e Porto da Pedra.





Já Nanci, durante corpo a corpo no Alcântara, explicou aos vendedores ambulantes sua proposta de regulamentar a profissão através de uma lei municipal. De Alcântara, a comitiva seguiu para os bairros do Galo Branco, Rocha, Lindo Parque, Santa Catarina, Barro Vermelho, Pita, Covanca, Venda da Cruz, Neves, Vila Lage, Porto Velho, Gradim, Paraíso e Parada 40. “Vamos criar uma lei para que o ambulante seja reconhecido como um profissional de vendas e tenha direito a um espaço para trabalhar. Temos conversado com as associações do ramo e temos um grande projeto de reforma urbana para o Alcântara, Centro, Santa Catarina e Santa Luzia. É importante dar estrutura aos serviços para que esses trabalhadores continuem sustentando suas famílias e fazendo a renda girar na cidade”, afirmou o candidato que ressaltou ainda, caso eleito, fará uma central integrada entre as polícias civil e militar e a Guarda Municipal a partir de câmeras instaladas pela cidade, como forma de prevenção e combate à violência na cidade.