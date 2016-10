Estação Primavera

22/10/2016 às 21:06h Enviado por: Sany Medeiros

Não apresenta o planeta TERRA uma dinâmica climática homogênea em todos os seus pontos no decorrer do ano, existindo, portanto, quatro diferentes períodos. A estes períodos chamamos de estações do ano. No Brasil, as estações do ano fazem-se nas seguintes datas: Outono, de 20 de março a 20 de junho; Inverno, de 20 de junho a 22 de setembro; Primavera, de 22 de setembro a 21 de dezembro e o Verão, de 21 de dezembro a 20 de março. As estações apresentam características específicas e a cada três meses inicia-se uma nova estação. Uma dessas quatro estações, a Primavera, também conhecida como “Estação das Flores” é o período em que a natureza fica mais bela, presenteando o ser humano com flores coloridas e perfumadas. A função deste florescimento é o início da época de reprodução de muitas espécies de flores, tais como: rosa, girassol, margaridinha, orquídea, jasmim, hortênsia, helicônia, alamanda, clívia, gérbera, hibisco, gazânia, jasmim-estrela, lágrima-de- cristo, boca-de- leão, crisântemo, frésia, estefânia, narciso, violeta, dedaleira, dama-da- noite.





Caracteriza-se a Primavera, pelo clima mais ameno, ou seja, nem tão frio, mas também nem tão quente. No Brasil, o início da Primavera é marcado por um fenômeno denominado equinócio. Trata-se de um fenômeno astronômico onde o Sol atinge com maior intensidade as regiões próximas à Linha do Equador. Durante este fenômeno, o dia tem a mesma duração em ambos os Hemisférios (Norte e Sul). O equinócio ocorre no Hemisfério Sul nos meses de Março e Setembro. Outro fenômeno astronômico marca o final da Primavera, o solstício. O solstício de Verão ocorre o dia mais longo do ano, consequentemente, a noite mais curta. Este está previsto aqui no Brasil para às 07h44 do dia 26 de Dezembro de 2016. Segundo dados do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), durante a primavera, iniciam-se as pancadas de chuva no final da tarde ou noite, devido ao aumento do calor e da umidade que se intensificam gradativamente no decorrer desta estação. Em algumas ocasiões, podem ocorrer raios, ventos fortes e queda de granizo.





No Brasil, é também durante a primavera que o fenômeno do El Niño se manifesta, atuando principalmente com a intensificação das chuvas no centro-sul do país e aumentando o período mais seco no norte e no nordeste. Adota-se no Brasil, nesta época do ano, o chamado horário de verão, adiantando-se o relógio em uma hora. “A VIDA SEM AMOR É UM LIVRO SEM LETRAS, UMA PRIMAVERA SEM FLORES, UMA PINTURA SEM CORES”. (AUGUSTO CURY) – Preserve o meio ambiente – ROGÉRIO TRAVASSOS – Advogado, especialista em Direito Privado e Direito Ambiental. Professor Universitário com dedicação exclusiva a Universidade Salgado de Oliveira. Sócio e Advogado da Empresa de Consultoria AMBIENTE E TAL, em colaboração com os alunos, JUCIANAN REIS ROCHA (5º período), MARIA LÚCIA CARDOSO TRAVASSOS (8º período) e JOÃO ALBERTO BARCELLOS ROSA (3º PERÍODO) estudantes do Curso de Direito da UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, Campus Niterói - PROJETO DE PESQUISA - PESQUISANDO E FALANDO DE MEIO AMBIENTE – COORDENAÇÃO - NÚCLEO DE PRATICA JURÍDICA DO CURSO DE DIREITO DE NITERÓI.