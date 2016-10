Rodrigo Neves e Felipe Peixoto visitam vários bairros de Niterói

23/10/2016 às 12:43h Enviado por: Rennan Rebello

O último fim de semana da agenda de rua na campanha deste segundo turno começou muitas atividades para os candidatos a prefeito de Niterói. O atual prefeito Rodrigo Neves (PV) esteve ontem na comunidade do Boa Vista, no Fonseca, na Regiões Oceânica e Pendotiba, passando pela Fazendinha, Largo da Batalha, Matapaca e Maria Paula, além do Morro do Estado, no Centro. Já o prefeitável do PSB, Felipe Peixoto, fez carreatas em nove bairros somando as regiões de Pendotiba, Norte e Leste da cidade. Felipe se reuniu ainda com moradores do Fonseca e percorreu o circuito de bares de Piratininga, na Regiõa Oceânica, São Francisco e Jardim Icaraí, na Zona Sul. Rodrigo prometeu, se for reeleito, implantar programas, como o “Remédio em Casa”, além de reformar a Maternidade Alzira Reis, em Charitas, e construir um Centro de Imagens.



Entre as propostas de Felipe, estão a revitalização do Largo da Batalha e a implantação de corredores de BRT no Barreto e Alameda São Boaventura, Fonseca, ambos bairros da Zona Norte.