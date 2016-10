Nanci faz carreata por mais de dez bairros

22/10/2016 às 11:45h Enviado por: Sany Medeiros

Foto: Divulgação

osé Luiz Nanci visita bairros e apresenta propostas para cuidar da infraestrutura

Candidato explicou que recuperação da usina de asfalto será uma das medidas do governo para melhorar asfalto e gerar emprego





A quase uma semana da eleição, o candidato a prefeito José Luiz Nanci (PPS) intensificou as visitas aos bairros gonçalenses nesta nesta sexta-feira (21). Uma carreata começou ainda pela manhã em Vista Alegre e passou por Monjolos, Largo da Ideia, Marambaia, Jardim Bom Retiro, Guaxindiba, Jardim Catarina, Santa Luzia, Alcântara, Colubandê, Água Mineral, Engenho Pequeno e se encerrou, no final da tarde, em Santa Catarina. Ao longo do percurso, o candidato conversou sobre propostas de infraestrutura, já que muitas ruas constam como asfaltadas apenas no papel. Os moradores também pediram mais atenção à iluminação pública.





“A maioria das ruas aqui de Monjolos simboliza o descaso que estamos enfrentando. Já cansamos até de pedir obras”, desabafa Anna Laura Domingues de 26 anos, nascida e criada no bairro.





Deputado estadual em segundo mandato, Nanci lembrou da articulação que garantiu obras em mais de 300 ruas em São Gonçalo. Segundo o candidato, o município tem condições de avançar nessa área sem gastar muito.





“Temos uma usina de asfalto que não funciona completamente. Podemos reestruturar para atender a essas necessidades de asfalto e recapeamento. Também é uma forma de gerar mais emprego em São Gonçalo. Vamos fazer um projeto sério para cuidar da nossa cidade”, afirmou.





Agenda de sábado (22): 8h - Caminhada na Feira do Gradim 9h - Participa de eventos religiosos no Colubandê e na Brasilândia 10h - Carreata na Trindade 16h - Encontro com lideranças comunitárias e políticas em Vista Alegre









José Luiz Nanci lança site exclusivo com propostas de governo





Na reta final da campanha eleitoral de São Gonçalo, os eleitores ganharam mais um espaço para pesquisar propostas. O candidato a prefeito José Luiz Nanci lançou nesta semana uma plataforma mais moderna e interativa, que conta com detalhes de seu programa de governo - nanciprefeito.com.br

Saúde, segurança, infraestrutura e transporte são algumas das áreas abordadas. O internauta também pode conferir vídeos exibidos durante a propaganda eleitoral e conhecer o histórico do candidato. Deputado estadual em seu segundo mandato, o médico concursado destinou mais de R$70 milhões emendas parlamentares para São Gonçalo, além de ter articulado medidas importantes para a cidade, como a duplicação da Avenida do Contorno, passarelas e pontos de ônibus nas rodovias RJ-104 e BR-101 e obras de saneamento e pavimentação em mais de 300 ruas pelo programa Bairro Novo.

“Eu sempre estive perto das pessoas, como médico, ouvindo os pacientes, e como parlamentar levando as necessidades da população para formular bons projetos, que trouxessem melhorias para a vida do gonçalense. Agora podemos chegar aos que ainda não conhecem nossas ideias, de uma gestão eficiente e formada com pessoas técnicas que vão nos ajudar a cuidar de São Gonçalo. Espero receber muitas sugestões e dicas da população para fazermos um governo transparente”, afirmou Nanci.