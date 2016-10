21/10/2016 às 12:42h Enviado por: Catriel Barros

>> SÃO GONÇALO

Dejorge quer transformar Fazenda Colubandê em parque municipal

>> Candidato esteve com moradores do Rocha, na tarde de ontem, e falou sobre as suas propostas

A Fazenda Colubandê será transformada em um parque municipal. Esta foi uma das propostas do candidato à Prefeitura de São Gonçalo pelo PRB, Dejorge Patrício, durante reunião com moradores do Rocha. Dejorge também garantiu que cobrará do Governo do Estado a conclusão das obras de canalização dos rios da cidade e a implantação do sistema de esgotamento sanitário. “A Fazenda Colubandê, um patrimônio histórico que está sob a responsabilidade da prefeitura, continua abandonada. Vamos fazer um projeto de recuperação e transformar a área em um belo parque municipal, com atividades esportivas e recreativas”, garantiu Dejorge. O candidato também lembrou que, em 2014, acompanhou o início das obras do PAC de canalização do Rio Imboassu e do tratamento do esgoto da cidade. “As obras estão paradas. Ninguém cobra, acompanha, vê o que está acontecendo. Vamos cobrar dos governos estadual e federal, a conclusão das obras, que são de suma importância para a população. Não vamos ficar trancados no gabinete. Vamos para as ruas ver o que tem que ser feito. Vamos transformar a cidade”, finalizou.