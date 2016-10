21/10/2016 às 12:39h Enviado por: Catriel Barros

Rodrigo palestra na Enel

Candidato mostra suas realizações, o que ainda está em andamento e o que ainda pode fazer

>> Atual prefeito discursou para funcionários de empresa através do Projeto Voto Consciente

O prefeito Rodrigo Neves (PV), candidato à reeleição em Niterói, participou, ontem, do projeto Voto Consciente, no qual apresentou suas propostas para funcionários da Enel. No encontro, Rodrigo falou sobre temas como segurança, mobilidade urbana, geração de empregos, educação e gestão fiscal. À noite, ele participou de corpo-a-corpo no Fonseca e comício no Sapê.

“Tenho orgulho de ser o prefeito que mais construiu escolas. Foram 20 novas unidades. Tiramos do papel obras importantes como a TransOceânica e a duplicação da Benjamin Constant. Fizemos o Centro Integrado de Segurança Pública, com o monitoramento de câmeras na cidade e estamos implantando os portais de segurança nas entradas e saídas de Niterói”, enumerou.

Rodrigo Neves falou ainda sobre a modernização na gestão da Prefeitura, que permitiu conquistas como o prêmio Prefeito Empreendedor 2015/2016, concedido pelo Sebrae, e nota 10 no quesito Transparência na Administração Pública no ranking do Ministério Público Federal (MPF) e da Controladoria Geral da União (CGU). Além disso, a cidade passou da 43ª, em 2013, para a 2ª posição entre as cidades do estado no Índice Firjan de Boa Gestão Fiscal 2015, que analisa a forma como os tributos pagos pela sociedade são administrados pelas prefeituras. “Depois de passar um ano arrumando a casa, fizemos muito nesses três anos e meio. Ainda temos muitos desafios pela frente. Reabrimos o Teatro Popular, que já recebeu 1,5 milhão de pessoas, trouxemos o Reserva Cultural e criamos a lei dos hotéis, onde ampliamos de 1,5 mil para 3 mil o número de leitos. Todas essas iniciativas ajudam a reter as pessoas na cidade e a movimentar a economia. Faremos uma Parceria Público Privada para a construção de um Centro de convenções de médio porte na cúpula do Caminho Niemeyer e estamos desenvolvendo o projeto Península do Conhecimento, que tem parceria com a UFF e Ampla, e tem como uma das ações, uma legislação mais atrativa para incubadoras de bases tecnológicas”, afirmou Rodrigo.