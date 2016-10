Candidatos à Prefeitura de Niterói mostram propostas em debate ao vivo em rede de TV

20/10/2016 às 12:20h Enviado por: Catriel Barros

NITERÓI

Candidatos mostram propostas em debate ao vivo em rede de TV

>> Felipe Peixoto quer criar corregedoria e ampliar TransOceânica

Os candidatos à Prefeitura de Niterói – Felipe Peixoto (PSB) e Rodrigo Neves (PV) participaram, ontem, de mais um debate em uma rede de televisão, com alcance de mais de 1 milhão de pessoas, em quase uma hora. Depois, seguiram para campanhas nas ruas do município.

Felipe destacou propostas de combate à corrupção, como a criação de uma Corregedoria que fará uma varredura nos contratos da Prefeitura, a exemplo da que criou à frente da Saúde e que trouxe à tona o escândalo dos remédios fora da validade. “Um absurdo que só foi descoberto graças à Corregedoria que eu criei para investigar a corrupção, contratos e outros processos na pasta”, esclareceu Felipe.

Sobre a Transoceânica, Felipe voltou a dizer que vai dar continuidade ao projeto e vai ampliá-lo, ligando o corredor Charitas-Centro por meio de uma linha de BRS. Felipe também promete lutar pelo metrô e corredores de BRT na Alameda e no Barreto. Outras propostas são ampliar o número de policiais nas ruas, com a retomada do Proeis; e modernizar o programa Médico de Família, com fornecimento de remédios e atendimento aos sábados.

Candidato à reeleição, Rodrigo Neves, falou sobre propostas em diferentes setores. Na educação, ele destacou a construção de 20 escolas, prometeu construir mais e implantar o horário integral. “No nosso próximo mandato, vamos implantar o horário integral no ensino fundamental em mais 20 escolas. Vamos começar por áreas com maior índice de violência e menor índice de desenvolvimento humano. Também vamos municipalizar Cieps que estão abandonados, como é o caso do Cantagalo. Acreditamos que a educação é a melhor ferramenta para a transformação”, opinou. Em relação a mobilidade urbana, Rodrigo enumerou as obras já realizadas, em andamento e as que ainda pretende realizar. “Tiramos do papel obras importantes, como a conclusão do mergulhão na Marquês do Paraná, a duplicação da Avenida do Contorno, triplicamos o número de ciclovias e estamos fazendo a obra mais esperada pelos niteroienses, que é a TransOceânica. Vamos concluir: o túnel Charitas-Cafubá, a TransOceânica e a integração com o terminal do Largo da Batalha ligando até o Centro pelo BRS, o mergulhão da Praça Renascença, no Centro, que já está sendo feito em parceria com a Ponte”, finalizou.