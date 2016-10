Nanci ganha apoios em São Gonçalo

20/10/2016 às 12:16h Enviado por: Catriel Barros

Foto: Luiz Nicolella

Nanci ganha apoios em SG

Candidato promete investir nos comércios da cidade para alavancar a criação de empregos

>> José Luiz Nanci recebeu Carlos Osório e Luiz Paulo Corrêa, ambos do PSDB, na última terça-feira

O candidato a prefeito José Luiz Nanci (PPS) promoveu, ontem, uma carreata do Zé Garoto até a Covanca. O médico apresentou propostas voltadas à geração de emprego. Segundo Nanci, é preciso dar mais transparência à Prefeitura e ampliar o diálogo com os empreendedores.

“Aqui na Covanca tinha muito mercadinho. Hoje, só existem três e tem muita gente desempregada. Minha filha foi mandada embora semana passada e não sabe o que fazer”, disse Henrique Gomes, de 56 anos.

Nanci contou que vai promover ações de fortalecimento das empresas, como ampliar as compras da Prefeitura junto aos micro e pequenos empreendedores e também capacitando os jovens para o mercado de trabalho. “Vamos criar a ‘Casa do Empreendedor’, um espaço para atender às necessidades desde o pequeno comerciante ao grande investidor. A burocracia tem feito a cidade fechar oportunidades. Queremos uma Prefeitura de portas abertas, com profissionais que possam colaborar com a legalização dos que ainda estão informais”, defendeu.

Apoios – Os deputados estaduais Carlos Osório e Luiz Paulo Corrêa (ambos do PSDB) estiveram, na noite de terça-feira, em São Gonçalo para declarar apoio a Nanci, ao lado de Comte Bittencourt, presidente do PPS. Também estiveram presentes no evento, realizado na Associação Comercial de São Gonçalo, no Centro, representantes do PTC e do PSC, e o vereador Diego São Paio (Rede).

Saúde – O candidato Dejorge (PRB) voltou a garantir que a saúde será a prioridade número um em seu governo. “A saúde tem que ser tratada como prioridade. Não podemos continuar assistindo às pessoas indo atrás de exames, cirurgias, remédios, sem ter qualquer previsão. Vamos criar unidades que atendem as pessoas de verdade, assim como vamos recuperar as existentes. Vamos criar a Clínica do Idoso, ampliar o número de leitos nos hospitais, colocar os centros cirúrgicos para funcionar e construir o Hospital Municipal do Câncer”, garantiu Dejorge.