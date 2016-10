Os argumentos de Moro para prisão preventiva de Cunha

19/10/2016 às 15:55h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação/Agência Brasil

O ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) foi preso em Brasília nesta quarta-feira, segundo confirmou a Polícia Federal à BBC Brasil.





Um dos homens mais poderosos do país até pouco tempo atrás - e um dos protagonistas do processo que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff -, Cunha é acusado pela Operação Lava Jato de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.





Segundo informações divulgadas pela imprensa, o Ministério Público Federal pediu a prisão sob o argumento de que o peemedebista poderia atrapalhar o andamento dos processos contra ele, além de fugir do país, por causa dos recursos que ele teria no exterior.





De acordo com as denúncias, ele teria recebido R$ 5 milhões de propina em contas na Suíça com recursos obtidos a partir de contratos de exploração de petróleo da Petrobras na África. Cunha nega as acusações.





A prisão foi autorizada na terça-feira pelo juiz federal Sérgio Moro, que assumiu o caso do ex-deputado após ele ter o mandado cassado em 13 de setembro passado, o que fez com que ele perdesse o foro privilegiado conferido a parlamentares.





Com isso, o processo deixou a alçada do Supremo Tribunal Federal e foi para a 1ª instância, na Justiça Federal do Paraná. Por ser preventiva, a prisão tem prazo indeterminado. Cunha deverá ser conduzido pela PF à Curitiba.





Por BBC Brasil.