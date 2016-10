Rodrigo Neves conversa com moradores do Tenente Jardim

19/10/2016 às 12:11h Enviado por: Catriel Barros

>> NITERÓI

Rodrigo Neves conversa com moradores de Tenente Jardim

O prefeito Rodrigo Neves (PV), candidato à reeleição em Niterói, visitou Tenente Jardim, ontem. Recebido por moradores e líderes comunitários, Rodrigo Neves falou sobre as propostas para o próximo mandato e agradeceu a expressiva votação que teve na região, onde alcançou 61% dos votos no primeiro turno. “Se dependesse dessa região, eu teria sido eleito no primeiro turno. Pegamos a Prefeitura em uma situação caótica e trabalhamos muito, conversamos com lideranças comunitárias e, principalmente, cumprimos todos os compromissos. Reabrimos e reformamos o Getulinho, o Mario Monteiro, fizemos 20 escolas e faremos muito mais”, afirmou. O presidente do Centro Pró Melhoramento, José Carlos Gomes, fez questão de demonstrar seu apoio. “Ele é um candidato que está mostrando o que fez e tudo que ainda vai fazer. Ele foi vereador, deputado e vem deixando a sua marca. Isso é fruto de muito trabalho e empenho”, disse. O candidato Felipe Peixoto (PSB) passou o dia de ontem em agendas internas e reservou a tarde para se preparar para o debate entre prefeitáveis que será transmitido ao vivo, hoje, a partir das 13h, por uma rede de TV.