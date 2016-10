Felipe Peixoto faz caminhadas na Zona Norte e Região Oceânica

17/10/2016 às 12:07h Enviado por: Cyntia Fonseca

Foto: Divulgação

O candidato a prefeito de Niterói pelo PSB, Felipe Peixoto iniciou sa agenda de campanha, ontem, com uma caminhada logo cedo na Zona Norte.

Com cerca de 200 pessoas, Felipe percorreu quase dois quilômetros da Engenhoca, interagiu com comerciantes e moradores, passou pela tradicional feira do bairro e terminou no Largo de São Jorge.

A caminhada de Felipe pela Engenhoca contou com correligionários da região, como Vinícius Moço, Shirlei e Alexandre Raposo, que tentaram vaga na Câmara Municipal por partidos da Cidade Limpa. No fim da ação, no Largo de São Jorge, o candidato recebeu o apoio oficial do ex-vereador Wolney Trindade e agradeceu à militância e à população pela atuação diferenciada que permitiu a ida para o segundo turno.

“Vivemos desde o dia 3 de outubro uma nova campanha, trabalhando firmes na divulgação das mais de 200 propostas de nosso Programa de Governo que tem como prioridade a segurança. Aqui mesmo para a área, vamos lutar para reativar a 80ª DP, do Barreto”, disse o candidato.

Dali seguiu para a Região Oceânica, onde caminhou pelas comunidades do Caniçal, beira da Lagoa de Piratininga, Boa Esperança e Jacaré. Depois, foi para o Centro da cidade, onde se reuniu com o Comitê da Juventude da coligação Cidade Limpa.

A ação da Região Oceânica foi até o meio da tarde, com Felipe mais uma vez reforçando suas principais propostas, como concluir a Transoceânica, mas adequando à realidade de moradores e comerciantes, e ainda auditando os contratos da obra. “Temos que terminar, mas fazendo com que a obra realmente sirva à população da Região Oceânica, a qual conheço muito bem, pois fui secretário regional daqui e também como vereador lutei e consegui diversas realizações para cá”.