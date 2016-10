Nanci visita bairros de SG

17/10/2016 às 11:35h Enviado por: Cyntia Fonseca

Foto: Reynaldo Felix/Divulgação

O candidato a prefeito José Luiz Nanci (PPS) esteve em diversos bairros, ontem, para falar sobre seu programa de governo para São Gonçalo. Capote, Colubandê, Raul Veiga, Jóquei, Jardim República, Amendoeira e Bairro Almerinda receberam o médico e reivindicaram investimentos em saneamento básico e pavimentação.

“Faça chuva ou faça sol, o esgoto a céu aberto é um pesadelo para muita famílias no município, que é a 11ª cidade entre as 100 que oferecem os piores serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto”, destacou o candidato.

Em Amendoeira, o relato dos moradores é do medo em perder móveis e pertences à medida que o verão se aproxima. No local, o candidato aproveitou também para reafirmar seu compromisso com investimentos no saneamento básico e saúde preventiva.

"Estima-se que cada um real investido em saneamento básico signifique uma economia de três reais no atendimento da saúde. Como deputado estadual, articulei junto ao Governo do Estado obras de saneamento e pavimentação em mais de 30 bairros gonçalenses, pelo programa Bairro Novo. Como prefeito, vou cuidar dessa área com determinação. Também é importante garantir um serviço de coleta de lixo com qualidade e instalar um programa sério de prevenção a enchentes. O gonçalense merece qualidade de vida. E eu vou usar minha experiência para trabalhar por isso", afirmou