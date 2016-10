Rodrigo Neves 14.10

14/10/2016 às 12:45h Enviado por: Sany Medeiros

Foto: DIvulgação

O prefeito Rodrigo Neves (PV), candidato à reeleição pela coligação Pra Seguir em Frente, fez uma caminhada nesta quinta-feira (13/10), à noite, em Icaraí. Acompanhado do vice-prefeito Axel Grael, Rodrigo conversou com moradores sobre as propostas para o próximo mandato.

"Tivemos uma expressiva votação no primeiro turno e estamos confiantes para o segundo turno. Tenho orgulho de poder olhar nos olhos de cada um e falar sobre todos os compromissos que cumprimos nesta gestão. A população vem mostrando que reconhece o nosso trabalho. Temos muitos desafios ainda", afirmou.

Morador de Icaraí há 20 anos, Jorge Sade fez questão de cumprimentar o prefeito pelas obras realizadas em toda a cidade. "O Rodrigo melhorou não só a zona sul, como toda a cidade. Ele tirou obras importantes do papel como a TransOceanica. Ele está fazendo um excelente trabalho, por isso voto nele", disse.

Anéia de Castro Vieira contou que acompanha o trabalho de Rodrigo Neves desde que ele era vereador. "Só tenho a agradecer tudo que ele tem feito por Niterói. O trabalho que ele vem realizando nas escolas da cidade é de tirar o chapéu. A cidade e o mundo precisam disso, de investimento em educação. É preciso colocar as crianças na escola e ele fez isso", enfatizou.