Dejorge caminha em bairros

14/10/2016 às 11:31h Enviado por: Sany Medeiros

>> Dejorge levou dezenas de pessoas que apoiam a sua candidatura às ruas da cidade ontem Foto: Divulgação

O candidato pela Coligação “Renova São Gonçalo”, Dejorge Patrício 10, fez caminhada na manhã desta quinta-feira (13) pelas ruas dos bairros Zé Garoto, Centro, Boaçu e Mutuá. Durante todo o percurso o candidato ganhou palavras de apoio da população, que pediu atenção especial nas áreas da saúde, educação e segurança pública. A cada questionamento, Dejorge procurou explicar um pouco do seu Plano de Governo. Segundo o candidato, a área da saúde será prioridade número um em seu governo.

-- A saúde tem que ser tratada como prioridade número um. Não podemos continuar assistindo as pessoas indo atrás de exames, cirurgias, remédios. Vamos criar unidades que atendem as pessoas de verdade. Vamos garantir um atendimento digno, rápido e eficaz. Uma pessoa não pode esperar uma semana, 15 dias, seis meses por uma cirurgia. Isto não existe. Vamos criar a Clínica do Idoso, ampliar o número de leitos nos hospitais, colocar os centros cirúrgicos para funcionar e construir o Hospital Municipal do Câncer. Não aguentamos mais ver as pessoas, já doentes e cansadas, indo para o Rio de Janeiro se tratar. É desumano – garantiu o candidato.

Dejorge também falou das melhorias que irá promover nas áreas da Educação. “Vamos melhorar a rede municipal de ensino. Vamos conversar com os nossos profissionais, com pais e alunos. Ver as reais necessidades de cada escola, reformar, equipar, reestrutura as unidades para que os nossos alunos tenham um bom aprendizado para um futuro melhor. O último índice do Ideb mostrou que precisamos agir rápido. Vamos também investir na educação à distância, para a terceira idade e para aqueles jovens que não conseguiram concluir os estudos e acabar com a aprovação automática”, explicou.

Na praça Luiz Palmier, no Rodo, comerciantes e vendedores ambulantes, assim como a população, reclamaram da falta de Segurança Pública na cidade. “A violência em São Gonçalo aumentou muito nos últimos quase dez anos. O Governo do Estado lavou as mãos e a prefeitura por sua vez nada faz. Temos e vamos cobrar do Governo a sua responsabilidade e a prefeitura fará a sua parte reestruturando e valorizando a guarda municipal, implantando câmeras de segurança nos centros comerciais, nas praças públicas e nos corredores viários, revitalizando toda a rede de iluminação pública e dando total apoio as ações do 7º Batalhão, responsável pelo policiamento na cidade. Vamos também investir com prioridade na área social como ferramenta de inclusão e geração de emprego, através de cursos profissionalizantes. E vamos ocupar as áreas de lazer da cidade com entretenimento e cidadania”, assegurou Djorge à população.