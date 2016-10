Corte de gastos até o fim do ano.

13/10/2016 às 13:04h Enviado por: Sany Medeiros

Ainda que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)

, que limita à inflação o aumento de gastos públicos a cada ano, ainda esteja na Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Renan Calheiros, antecipou que já está negociando uma análise rápida da PEC na Casa. Ele defende uma breve passagem pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e considera a possibilidade de quebra do prazo regimental para tramitação, tanto na CCJ quanto no Plenário, entre o primeiro e segundo turnos. Mas o líder da minoria, senador Lindbergh Farias (PT-RJ), descartou a redução dos prazos e defendeu a definição de um calendário de discussão da proposta.