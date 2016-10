Tradição é 'trunfo' de Nanci

13/10/2016 às 12:31h Enviado por: Sergio Soares

Foto: Divulgação Nome tradicional da política em SG. Nanci quer ser prefeito Foto: Divulgação

A disputa do segundo turno da eleição para prefeito em São Gonçalo pode ser uma das últimas chances de um representante das tradicionais famílias que dominaram o cenário político da cidade no século passado voltar ao poder.

O médico José Luiz Nanci (PPS), herdeiro político do ex-deputado Aécio Nanci, falecido em 2011, e de outras figuras que já comandaram a política partidária em São Gonçalo, como os ex-deputados e ex-prefeitos Hairson Monteiro e Zeir Porto, enfrenta dessa vez o vereador Dejorge Patrício (PRB), que conseguiu deixar para trás o atual prefeito Neilton Mulim (PR), e outros candidatos considerados favoritos, como o médico Dilson Drumond (PSDB), e Brizola Neto (PDT), apoiado pela ex-prefeita Aparecida Panisset.

Último representante dessa tradicional classe política gonçalense ainda com mandato, José Luiz Nanci é formado em Medicina há 38 anos, há 20 anos ocupa cargos públicos, já tendo se elegido por cinco vezes vereador em São Gonçalo, além de estar cumprindo o segundo mandato como deputado estadual.

"Eu até recebi alguns candidatos no primeiro turno para conversar, mas cheguei a um momento, depois de mais de 50 anos de política, que eu não vou para rua fazer campanha para ninguém. Claro que já tenho meu voto escolhido, mas decidi não levantar bandeiras nessas eleições. E não será diferente agora no segundo turno", declarou o ex-prefeito, Osmar Leitão, 79 anos, aliado da família Nanci nos anos áureos da política gonçalense.

Essa polarização entre a 'tradição' representada por José Nanci e a 'renovação' de Dejorge já causou rachas nos apoios para o segundo turno. Enquanto a ex-prefeita Aparecida Panisset e o médico Dilson Drumond já declararam apoio ao 'novato' Dejorge, os candidatos da ala mais progressista, derrotados no primeiro turno, Marlos Costa (PSB) e Diego São Paio (Rede), já aderiram à candidatura de José Luiz Nanci com promessas de indicarem nomes para as secretarias de Desenvolvimento Social e Educação, respectivamente.

"O PSB e o PPS têm a mesma origem e tradição de centro-esquerda, de defesa de causas populares e nacionais. Temos certeza que a unidade dos campos neste segundo turno, aponta para um futuro por um governo mais transparente e participativo", justificou o presidente municipal do PSB, Marlos Costa, ao anunciar apoio a José Luiz Nanci.

No primeiro turno José Luiz Nanci teve 82.848 votos contra 81.592 de Dejorge Patrício, uma diferença de apenas 0,22%.