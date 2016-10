12/10/2016 às 09:35h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação

>> NITERÓI

Rodrigo Neves visita comunidade do Bonfim e promete outras melhorias

>> Rodrigo falou das mudanças já feitas e seus próximos projetos

O prefeito Rodrigo Neves (PV), candidato à reeleição pela coligação Pra Seguir em Frente em Niterói, visitou a comunidade do Bonfim, no Fonseca, na manhã de ontem. Rodrigo Neves conversou com os moradores sobre os projetos para o próximo mandato e sobre as realizações deste governo. “Tivemos uma expressiva votação na Zona Norte, chegando a 60% dos votos. Isso mostra que a população reconhece o que foi feito na nossa gestão. Cumpri a promessa de reabrir o Getulinho (hospital infantil no Fonseca) e entregamos a unidade totalmente reformada. Revitalizamos o Horto do Fonseca e construímos 20 escolas na cidade. Fizemos mais de 60 obras de encostas e uma delas foi aqui no Bonfim, que era uma antiga reivindicação dos moradores”, afirmou. Um dos representantes da associação de moradores do Bonfim, Bruno Eduardo Rosário, destacou a reforma da quadra e a limpeza das ruas como algumas das melhorias realizadas na comunidade. “Nossa quadra estava fechada, há 4 anos, e o Rodrigo Neves atendeu a essa nossa necessidade, trazendo de volta um espaço de lazer e esporte para a comunidade. A reabertura do Getulinho também foi fundamental para as famílias aqui do Bonfim”, disse.