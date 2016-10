TSE publica dados estatísticos de resultados das Eleições 2016.

10/10/2016 às 11:34h Enviado por: Redação

Está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) espaço com as informações estatísticas do primeiro turno das Eleições Municipais 2016, realizadas no último dia 2 de outubro. Organizado pela Assessoria de Gestão Estratégica do TSE, o espaço apresenta informações e dados estatísticos relacionados com as seguintes informações: número de cargos disputados – prefeito, vice-prefeito e vereador –, cor/raça, sexo, faixa etária, ocupação e partido.



Por exemplo, os cargos estão separados entre as cores/raças: amarela, branca, indígena, parda e preta. Também pelos sexos feminino e masculino. Nos dados por faixa etária, desde os 20 anos aos 100 anos ou mais para prefeitos e desde os 18 anos para os vereadores. Já nas informações sobre ocupação, constam números envolvendo mais de 320 profissões. Por fim, a pesquisa pode ser feita pela quantidade de eleitos por partido político, em âmbitos nacional, regional, por unidade da Federação e municipal.

As estatísticas de resultados das Eleições 2016 podem ser vistas no seguinte link: http ://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas /estatisticas-eleitorais-2016/resultados.