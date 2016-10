Conselho de Ética vota processos de deputados

10/10/2016 às 12:32h Enviado por: Redação

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar terá reunião, amanhã, para votar pareceres preliminares relativos a processos contra três deputados, dois deles do Rio de Janeiro: Jean Wyllys (Psol-RJ) e Jair Bolsonaro (PSC-RJ).



O primeiro item da pauta é o processo do PSC contra Jean Wyllys. Ele foi acusado de quebrar o decoro parlamentar em post no Facebook no qual critica os “delírios homofóbicos de políticos e líderes religiosos mentirosos”, ao comentar o massacre de gays em boate de Orlando (EUA). No mesmo post, criticou os discursos de ódio dos “bolsomitos”, “malafaias” e “felicianos”, o que ofendeu os deputados Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (SP) e Pastor Marco Feliciano (SP), todos do PSC.

O segundo item da pauta é o processo do PV contra Jair Bolsonaro. O PV acusou Bolsonaro de fazer “apologia ao crime de tortura”. O relator, deputado Odorico Monteiro (Pros-CE), sugere que a denúncia seja aceita e que Bolsonaro seja processado por quebra de decoro.

Monteiro concluiu que Bolsonaro “abusou da prerrogativa parlamentar” ao homenagear o coronel Brilhante Ustra no Plenário, durante a votação da admissibilidade do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, em 17 de abril.