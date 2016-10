Conversa com eleitores

10/10/2016 às 11:30h Enviado por: Redação

Rodrigo Neves esteve na Praia de Icaraí e no Campo de São Bento ouvindo os moradores Foto: Divulgação

Candidato à reeleição em Niterói, o prefeito Rodrigo Neves (PV) fez caminhadas na Praia de Icaraí e no Campo de São Bento ontem. Acompanhado do vice-prefeito Axel Grael; do deputado Comte Bittencourt, candidato a vice-prefeito; do médico José Seba, da Rede Sustentabilidade; e do deputado federal Chico D’Angelo, Rodrigo Neves conversou com eleitores sobre a expressiva votação no primeiro turno e sobre as propostas para o segundo mandato.



“Estamos muito confiantes para o segundo turno das eleições. Os 48% dos votos que conquistamos no primeiro turno mostram um reconhecimento da cidade pelo trabalho que realizamos nesta gestão. Foram muitas conquistas. Tiramos do papel obras importantes como a TransOceânica, a reabertura do Getulinho, do Mário Monteiro, a revitalização do Horto, do MAC e construímos 20 escolas. Por isso, precisamos seguir em frente para fazer de Niterói a melhor cidade para viver”, afirmou.

Morador de Icaraí há 20 anos, João Carlos Chades, que pratica esportes na Praia de Icaraí, destacou a nova iluminação da praia, a limpeza da cidade e a reabertura da Igreja da Boa Viagem como algumas das importantes conquistas para os moradores. “Para quem frequenta a Praia de Icaraí, como eu, para fazer esportes, foi muito bom ter essa nova iluminação. Ter de volta a Igreja da Boa Viagem também é uma grande conquista”, disse.

Fundador de duas redes de futevôlei da Praia de Icaraí, incluindo a Clube dos 20, Hilton Alves, de 90 anos, fez questão de parabenizar o prefeito pelas melhorias realizadas na cidade. “Moro em Niterói, há mais de 50 anos, e sempre ouvi falar da obra do túnel Charitas-Cafubá. Só o Rodrigo foi capaz de tirar esse projeto do papel. Pela minha idade, nem precisava ir votar, porém, fiz questão de votar”, enfatizou.