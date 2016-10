09/10/2016 às 10:45h Enviado por: Rene Santos

Dos 5.496 candidatos a prefeito eleitos no Primeiro turno das Eleições Municipais 2016, ocorrido no ultimo dia 2 de outubro, a maioria TEM Entre 50 e 54 anos, des COM OS acordo Dados Estatísticos divulgados Cabelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). vereador do Pará, Uma Mídia de Idade cai Um pouco, Uma Vez Que a maioria dos eleitos TEM de 40 a 44 ano de Idade.



A Media de Idade dos Prefeitos Já eleitos Abrange Varias Informação Indisponível etárias: were 1.019 eleitos de 50 a 54 anos; 927 na Faixa de 45 a 49 anos; 776 de 40 de 44 anos; 711 estao na Faixa de 55 a 59 anos; e 635 TEM de 60 a 64 anos, OUTRAS entre. O prefeito Mais Jovem TEM 21 ano e foi eleito em Milagres do Maranhão (MA). O prefeito Mais idoso, vez POR SUA, TEM 88 ano e foi eleito em Catende, Pernambuco.