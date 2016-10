Dornelles nega intervenção federal.

08/10/2016 às 11:53h Enviado por: Sany Medeiros

Dornelles nega que Rio tenha solicitado intervenção federal

O governador em exercício Francisco Dornelles negou, nesta sexta-feira (7/10), que o Estado tenha solicitado intervenção e ajuda financeira da União.

- Não há nada nesse sentido. O Estado recebe de bom grado qualquer tipo de ajuda do governo federal, mas não pedimos os R$ 14 bilhões e muito menos a intervenção – garantiu o governador.

Dornelles afirmou que, desde o início do ano passado, o Estado vem adotando medidas de ajuste para resolver a insuficiência financeira dos cofres estaduais.

Devido a quedas drásticas e sucessivas da arrecadação de tributos (apenas este ano houve queda de R$ 2,4 bilhões), à queda do preço do petróleo e dos investimentos da Petrobras, o Estado já adotou uma série de iniciativas.

Apenas este ano, as medidas de corte de gastos implantadas geraram uma economia de R$ 828 milhões, incluindo redução de custeio, pessoal e revisão de contratos. Os cortes incluem despesas nas áreas de telefonia, vigilância, viagens, passagens, manutenção predial, diárias de servidores, terceirização de mão de obra, redução de valores de cargos comissionados, locação de imóveis e veículos, serviços de transmissão de dados, entre outros.

A redução de despesas discricionárias (somatório de despesas de pessoal e contratos), previstas no decreto 45.680, em vigor desde 1º de julho, foi de 38%, se comparados os valores liquidados de janeiro a agosto deste ano com período semelhante de 2015, excluídas as áreas de saúde, educação e segurança.

Em junho, foi anunciada a extinção de cinco secretarias, de Habitação, Proteção e Defesa do Consumidor, Prevenção à Dependência Química, Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida e Desenvolvimento Regional. Também está vedada, por um ano, a realização de concursos para cargos efetivos e proibido o custeio de viagens internacionais, exceto quando o objetivo for a fiscalização de contratos, a captação de investimentos ou razões diplomáticas.