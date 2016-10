Partidos apoiam candidatura de José Luiz Nanci.

08/10/2016 às 12:44h Enviado por: Matheus Merlim

A ‘rede’ de apoio a candidatura do deputado estadual José Luiz Nanci (PPS) somou mais partidos, ontem à noite. Depois do Partido Progressista (PP), o Democratas (DEM) e o Partido Socialista Brasileiro (PSB) oficializaram o reforço ao médico no segundo turno para o Executivo gonçalense contra o vereador Dejorge Patrício (PRB).

Para Nanci, a chegada do bloco de partidos agrega muito a candidatura, sobretudo pela capacidade técnica das principais figuras envolvidas, como Marlos e Adolfo Konder.

“É muito importante essa chegada para a gente poder mudar de verdade São Gonçalo. Temos que reestruturar a cidade. São pessoas daqui, capacitadas e verdadeiros gestores”, disse.

Já segundo Marlos Costa (PSB), esse apoio surge de forma natural, uma vez que os dois partidos têm a mesma origem centro-esquerda.

“O PSB e o PPS têm a mesma origem e tradição de centro-esquerda, de defesa de causas populares e nacionais. Então, não tinha porque seguirmos outro rumo. Conversamos sobre a questão do programa de governo, a importância de incorporar algumas propostas para o plano dele, como a defesa dos servidores e a valorização da Guarda Municipal”, declarou.

Compondo a aliança, o presidente do diretório do Democratas, Adolfo Konder, também elogiou a competência de Nanci.

“Chegamos ao consenso de apoio ao Nanci, com uma aliança programática, por entender da capacidade dele de poder ser um bom prefeito para São Gonçalo”, afirmou.

PRB - Para ajudar na campanha de segundo turno do vereador Dejorge Patrício (PRB), dois tradicionais partidos se uniram. Encabeçado por Dilson Drumond, o PSDB firmou o apoio ao parlamentar, assim como o PDT de Aparecida Panisset. A ex-prefeita publicou uma explicação sobre a aliança na sua rede social oficial, ontem.

“Vi nele um um homem comprometido e preocupado com o nosso povo mais sofrido. Dejorge é sinônimo de renovação, da nova política sem compromissos escusos”, escreveu.