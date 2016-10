Candidatos seguem para lados opostos para conquistarem votos

08/10/2016 às 08:36h Enviado por: Sany Medeiros

RODRIGO NEVES VISITA O ATALAIA

Prefeito agradeceu enxurrada de votos na região

O prefeito Rodrigo Neves visitou, na manhã desta quinta-feira, o bairro do Atalaia. Ele se encontrou com líderes comunitários e agradeceu a expressiva votação do último domingo em toda a região. Na 72 Zona Eleitoral, que também inclui Badu, Cantagalo, Caramujo, Figueira, Ititioca, Largo da Batalha, Maceió, Santa Bárbara e Sapê, ele teve 17.690 votos, ficando bem à frente de todos os demais adversários juntos.

“Os 48% de votos do último domingo mostram que o niteroiense está atento e sabe diferenciar o candidato que tem propostas e realizações a mostrar daquele que só tem acusações descabidas a fazer. Neste Governo, acertamos as contas, pagamos dívidas, acertamos os salários dos servidores e, mesmo com todo cenário de crise, alcançamos conquistas importantes como 20 novas escolas, a reabertura do Getulinho, a TransOceânica e tantas outras. Quero agradecer, e muito, aos niteroienses e dizer que agora, com a casa arrumada, o segundo governo será ainda melhor que o primeiro”, garantiu Rodrigo Neves, adiantando que instalará na Ititioca um centro com cursos profissionalizantes, de esporte e cultura. “Também vamos levar o horário integral para mais 20 escolas, entre elas, a Vila Costa Monteiro, na Ititioca”, ressaltou o prefeito que, no início da noite fez uma caminhada na Rua da Conceição, no Centro.

O presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit), Manoel Amâncio dos Santos, ressaltou as conquistas na área da Defesa Civil. “Se naquela época nós tivéssemos os equipamentos e estrutura que temos hoje, talvez tantas pessoas não teriam morrido na tragédia do Bumba. Porque, nesses últimos anos, tem chovido muito mais e não se ouviu falar em nenhuma tragédia em Niterói. Isso não é obra do acaso. Em toda a história de Niterói, nunca houve um prefeito que fizesse tanto pela nossa cidade. Foram feitas muitas obras de contenção de encostas e agora contamos com um sistema de alerta da Defesa Civil”, ressaltou Amâncio dos Santos.

Anderson Pipico, ex-presidente da Famnit, também ressaltou as conquistas do Governo Rodrigo Neves. “Nossa cidade estava um caos, hospitais fechados, obra do mergulhão parada, sem dinheiro até para pagar salários. Rodrigo Neves resolveu os problemas e conseguiu tirar muitas obras importantes do papel enquanto o outro candidato nunca fez nada por nossa cidade. Agora que a casa está arrumada ele aparece e quer ser prefeito? Niterói não vai deixar. Não queremos andar para trás. Vamos seguir em frente”, ressaltou.

Fafá Araújo, um dos candidatos a vereador mais votados da região, também falou sobre sua expectativa para os próximos anos. “Rodrigo Neves já demonstrou vontade e capacidade de melhorar Niterói, principalmente, as áreas mais carentes. Se, neste mandato, ele teve tantos problemas pra resolver, agora, terá ainda mais condições de ajudar quem precisa. Tenho certeza que o segundo mandato será melhor que o primeiro”, disse.

O candidato a prefeito de Niterói pelo PSB, Felipe Peixoto, abriu a agenda desta quinta-feira, dia 6, com reuniões internas de coordenação de campanha, seguidas de encontros políticos até o fim da manhã. No início da tarde, o candidato foi para o Bairro Chic, no Fonseca, Zona Norte da cidade, onde gravou para o programa eleitoral que recomeça nesta sexta-feira, 7, com exibições às 13h e às 20h30 na RedeTV. Tendo a segurança pública como prioridade do seu plano de governo, Felipe destacou propostas emergenciais para a redução dos índices de criminalidade, reforçando a importância de investimentos na prevenção à violência, com ações de médio e longo prazo relacionadas a outras áreas, como educação, saúde e assistência social.

- A prefeitura precisa assumir papel de liderança na questão da segurança pública. E vamos fazer isso, a começar dobrando o número de policiais patrulhando as ruas com o retorno do Proeis, programa de parceria com o Estado que permite ao município pagar hora extra aos PMs. Essa alternativa já existia há quatro anos, mas foi abolida pela atual administração, que atrasou os pagamentos e desmoralizou o programa. Sabemos, porém, que só aumentar o policiamento não resolve. Por isso, vamos atuar em outras frentes, como a iluminação de toda a cidade com lâmpadas de LED, incluindo calçadas e pontos de ônibus, e trabalhar ações coordenadas como programas de combate às drogas - ressalta Felipe.

Na interação no Bairro Chic, Felipe falou de novo da sua gratidão aos mais de 70 mil eleitores que votaram 40 e levaram a disputa para o segundo turno. Vera Lúcia Aquino, de 64 anos e moradora do bairro há mais de 40 anos, aprovou as propostas que o candidato tem para a saúde, como a construção de um centro de especialidades médicas e diagnósticos junto ao Rio Imagem 2 que será municipalizado, e a revitalização do Programa Médico de Família, com remédios em estoque e marcação de exames online.

- Eu votei no Felipe no primeiro turno e vou votar de novo no dia 30. Diante desse nosso cenário político, de tanta mentira e hipocrisia, vejo no Felipe uma esperança de mudança positiva. Ele tem boas propostas, principalmente para a saúde, que está o caos em todos os níveis. Sei bem disso, pois tenho um problema no joelho e sofro com a falta de assistência médica - lamenta.

Depois da gravação no Fonseca, Felipe seguiu a agenda do dia com uma série de reuniões políticas.