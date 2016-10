Apoios começam a ser firmados em São Gonçalo

08/10/2016 às 08:22h Enviado por: Matheus Merlim

Depois do DEM anunciar o apoio a candidatura do deputado estadual José Luiz Nanci (PPS) à Prefeitura de São Gonçalo, o Partido Progressista (PP) também firmou a aliança com o médico. Já para o outro candidato na disputa do dia 30, o vereador Dejorge Patrício (PRB), a ajuda vem dos colegas de Legislativo do PMDB.

De acordo com a presidente do diretório municipal do PP, a ex-deputada estadual Alice Tamborideguy, o apoio ao PPS se dá pela experiência de Nanci como médico. A progressista acredita na força do candidato para melhorar o setor da saúde do município, que ela considera a prioridade do momento.

"Conheço o José Luiz há muitos anos. Como médico, acredito que ele vai melhorar ainda mais a questão da saúde em São Gonçalo. O prefeito Neilton Mulim já avançou muito e sei que Nanci vai continuar avançando", declarou Alice.

Nanci, ontem, participou de reunião com profissionais da saúde.

“Sei que não é fácil, mas é possível adotar medidas que desafoguem as unidades de saúde do município. Quero oferecer uma vida digna a população”, afirmou o candidato. Hoje à tarde, ele se reúne com lideranças políticas no Centro.

Já Dejorge deve ter ao seu lado o apoio de vereadores, eleitos pelo PMDB para o próximo quadriênio (2017-2020). Segundo a vereadora Iza Deolinda, ela e outros dois parlamentares do mesmo partido vão correr atrás de votos para o colega de 'Casa'.

"O partido deixou a bancada livre para decidir em quem apoiar. Eu e mais dois vereadores decidimos pelo Dejorge Patrício", disse, por telefone, Iza. A presidente do diretório municipal do PMDB, Graça Mattos, não foi encontrada para comentar o apoio.

O PSB de Marlos Costa e o PSDB de Dilson Drumond ainda não informaram qual será o rumo dos partidos no segundo turno. O prefeito Neilton Mulim (PR) não foi encontrado.

Nulo - Se juntando a Rede Sustentabilidade e ao PSTU, o PSOL anunciou que não apoiará nenhum dos dois candidatos nesta reta final. De acordo com o presidente do diretório, que foi candidato ao Executivo, Professor Josemar Carvalho, a dupla não representa mudança para a cidade.

"As duas candidaturas não representam mudança. Os dois fugiram dos debates e não apresentaram programas de governo para cidade. Um, inclusive, participou do governo Pezão e outro governou com Mulim", disparou Josemar.