Candidatos cumprem agenda para segundo turno

RODRIGO NEVES GANHA APOIO DE EX-CANDIDATOS DO PT do B e PSB

Prefeito tem 16 dos 21 vereadores eleitos em sua campanha neste segundo turno





Cinco candidatos a vereador que faziam parte da coligação adversária no primeiro turno declararam apoio, nesta quarta-feira, à reeleição do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PV). Juninho Garcia, Jorge Pereira, Tonho Jeremias, Helinho da Fonte (todos do PT do B) e Adriano Boinha (PSB) se uniram à coligação Pra Seguir em Frente. Eles fizeram o mesmo caminho do vereador eleito Paulo Velasco (PT do B). Lideranças comunitárias de diferentes pontos da cidade, os novos aliados participarão da estratégia traçada para o segundo turno, que contará com 16 dos 21 vereadores eleitos.





"Dividimos a cidade em 50 microrregiões. Cada um destes locais terá um coordenador e oito apoiadores que intensificarão o trabalho de mostrar para os cidadãos tudo que realizamos neste governo e nossas propostas para superar os desafios e fazer Niterói seguir em frente. Faltou muito pouco para vencermos no primeiro turno. Tivemos 48% dos votos, que mostram o reconhecimento dos niteroienses. Nossa cidade sabe que superamos a situação dramática em que encontramos a Prefeitura. Cumprimos todos os compromissos assumidos, pagamos dívidas, arrumamos a casa, construímos 20 escolas, reabrimos o Getulinho, tiramos a TransOceânica do papel, entre tantas outras realizações que resgataram o orgulho do niteroiense", ressaltou Rodrigo Neves.





Entre os coordenadores das 50 microrregiões está o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Bagueira (SD). "Eu sou um cabo eleitoral do prefeito Rodrigo Neves. Trabalharei intensamente para reeleger este governo que tanto fez por nossa cidade. Niterói merece a continuidade deste trabalho", disse Paulo Bagueira que também contou com a participação dos vereadores eleitos. Renato Carrielo (PDT), Luiz Carlos Gallo (PSL), Cal (PP), Leandro Portugal (PV), Leonardo Giordano (PC do B), Andrigo (SD), Beto da Pipa (PMDB), Verônica Lima (PT), Carlos Macedo (PRP), Ricardo Evangelista (PRB), Sandro Araújo (PPS), Rodrigo Farah (PMDB), Renatinho da Oficina (PTB), João Gustavo (PHS) e Paulo Velasco (PT do B).





O prefeito Rodrigo Neves disse que está confiante na vitória no dia 30 de outubro. "Tivemos uma votação muito expressiva. Ao analisar os candidatos, o niteroiense percebe a diferença entre as trajetórias e a capacidade dos dois candidatos. Tenho a honra de mostrar todas as nossas realizações e propostas, enquanto nosso adversário, que foi o pior secretário de Saúde da história do Rio de Janeiro, só nos faz ataques descabidos", ressaltou Rodrigo Neves, que comemorou os novos apoios à sua campanha. "Estes novos apoios são muito importantes porque tratam-se de representantes de suas comunidades. Estamos dando mais um passo para evitar o retrocesso", avaliou.





Juninho Garcia, vice-presidente municipal do PT do B, ressaltou os avanços dos últimos anos. "Tenho muitos pontos convergentes com Rodrigo Neves. Não há como negar o quanto nossa cidade melhorou neste governo. Niterói precisa continuar neste caminho. O prefeito assumiu conosco o compromisso de avançar com o trabalho que vem sendo realizado nas comunidades, por isso tem todo o meu apoio", disse Juninho Garcia, liderança comunitária do Largo da Batalha.





Jorge Pereira, da Grota do Surucucu, também anunciou apoio a Rodrigo Neves. "Minha comunidade já está com Rodrigo Neves porque reconhece tudo que foi feito lá. Por isso, não posso estar em outro lado. Estamos muito satisfeitos com a unidade do Médico de Família e com a creche. Agora vamos avançar com as obras de contenção", disse Jorge Pereira, ao lado de Tonho Jeremias, presidente da Associação de Moradores de Jurujuba. "Nosso bairro já melhorou muito, mas sei que vai melhorar ainda mais", ressaltou. Helinho da Fonte, da Região Oceânica, contou que apoia Rodrigo Neves porque deseja ver concluía a obra da TransOceânica. "Conversei com os moradores da Fonte, estamos juntos porque acreditamos que é o melhor para Niterói", ressaltou.