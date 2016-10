Câmara de Itaboraí terá apenas uma mulher no próximo quadriênio

06/10/2016 às 12:31h Enviado por: Thiago Soares

Joana recebeu 1599 votos e quer criar partido Foto: Leonardo Ferraz

Apesar da Câmara Municipal de Itaboraí ter se renovado em 73,3% nas eleições do último domingo, o número de representantes mulheres continua baixo. Repetindo o pleito de 2012, apenas uma mulher foi eleita e representará o gênero no legislativo no próximo quadriênio (2017 - 2020). A pedagoga Joana Lage (PTB) recebeu 1.595 votos e substituirá a vereadora Rosana Rosa (PSDB).





Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 335 pessoas se candidataram ao cargo de vereador em Itaboraí. Destes, apenas 103 eram mulheres, representando 30,5%, ficando apenas 0,5% acima da cota mínima.





Em relação a ser a única mulher na Câmara, a partir de janeiro, Joana disse que se sente honrada, mas afirma que é preciso melhorar esse número.





"É um privilégio poder representar o público feminino. Aqui no município não temos políticas voltadas para as mulheres. Precisamos ter como missão essa mudança", disse.





Pensando em aproximar as mulheres de Itaboraí da política, Joana já tem planos e pensa em criar um grupo dentro do PTB ou um novo partido, para atrair mais mulheres para discutir a política municipal.





"Penso em fundar um partido, ou algo como PTB Mulher aqui em Itaboraí. O gênero na cidade não é politizado, por isso não participa da vida política do município. Temos que dar condições reais para elas poderem trabalhar e se envolver mais na vida pública", afirmou Joana.





Mesmo faltando alguns meses para assumir seu cargo, a vereadora já tem alguns planos em mente. Segunda Joana, o município precisa melhorar a condição de vida das mulheres e por isso vai lutar, junto ao Executivo e ao Governo do Estado, para levar um Hospital da Mulher e uma Delegacia da Mulher para Itaboraí.





"Quero lutar para trazer um Hospital da Mulher para o nosso município ou pelo menos uma ala rosa na unidade municipal. Outra tentativa que farei é, junto ao governo, viabilizar uma delegacia da mulher. Atualmente estamos muito dependentes de São Gonçalo, neste dois assuntos", finalizou.