Apoio para segundo turno ainda indefinido em São Gonçalo

05/10/2016 às 12:00h Enviado por: Matheus Merlim

O cargo de futuro gestor da prefeitura de São Gonçalo será disputado entre o deputado estadual José Luiz Nanci (PPS) e o vereador Dejorge Patrício (PRB), no próximo dia 30. A dupla venceu os outros sete candidatos no primeiro turno das eleições, domingo passado, e agora conversa com os partidos para fechar possíveis apoios para o embate final. No entanto, já se passaram três dias desde o pleito e esse arco de alianças ainda não foi definido.

De acordo com Dejorge, a ideia é somar apoio com partidos que concordam com seu plano para São Gonçalo o mais rápido possível. Ainda segundo o vereador, essas conversas já começaram e a expectativa para a próxima votação é boa.

"Já conversamos com alguns partidos e há possibilidade de fechar apoios para o bem da cidade ainda essa semana. Estamos confiante no desejo de renovação da população. No segundo turno, só temos duas opções. Uma que representa a continuação da velha política e outra que é a renovação", disse, confiante, Dejorge.

O deputado estadual José Luiz Nanci (PPS) cumpriu agenda institucional na ALERJ durante a tarde e se encontrou com lideranças políticas e comunitárias à noite. Para o candidato, agora é momento de ir para rua conseguir os votos dos outros candidatos, que não estão no segundo turno, e tentar recuperar os votos nulos e brancos.

"Vamos intensificar essas caminhadas por toda São Gonçalo. Vamos buscar ter mais entrada nos locais onde não tivemos votação expressiva e vamos buscar conquistar os votos dos eleitores dos candidatos que não foram para o segundo turno, assim como as abstenções, nulos e brancos", disse.

Quarto colocado no primeiro turno, o ex-ministro Brizola Neto (PDT) emitiu uma nota agradecendo aos votos e afirmou que anunciará a posição da legenda para a etapa final em breve.

"Agradeço aos 49.599 amigos e amigas que partilharam conosco o sonho e a esperança de uma São Gonçalo mais humana, justa, moderna e comprometida com seu povo. Em breve anunciaremos nossa posição sobre a disputa eleitoral no segundo turno, mas deixo claro desde já que a nossa opção tomará por base a defesa das ideias que defendemos, principalmente o compromisso com a retomada dos CIEPs", dizia a nota.

O vereador Marlos Costa (PSB) também ainda não definiu qual candidato terá seu apoio no segundo turno.

"Quero agradecer aos 41.145 companheiros de jornada que confiaram na nossa proposta de mudança. O PSB, que elegeu a segunda maior bancada da Câmara, com três vereadores, irá deliberar durante a semana sobre como será a nossa participação no segundo turno e se apoiaremos uma das candidaturas, dentro de um debate programático onde possa sempre prevalecer a melhor proposta para São Gonçalo", afirmou.

O PSDB, seu candidato a prefeito, Dilson Drumond, e os vereadores eleitos ainda estão em conversa para definir qual dos dois candidatos apoiarão.

"Ainda estamos conversando para saber qual a melhor proposta para São Gonçalo.Vamos ouvir a direção partidária, nossos vereadores eleitos e só depois decidiremos. O certo é que estamos preocupados com o futuro e queremos o melhor para nossa cidade", declarou Dilson.

O vereador Diego São Paio informou que vai se dedicar ao fim de seu mandato e que não apoiará nenhum dos dois candidatos.

"Estou orgulhoso da campanha que fizemos, transparente e honesta. Recebi ligações de candidatos do Brasil todo elogiando e perguntando como estávamos fazendo o nosso trabalho. Vou continuar lutando pela minha cidade", garantiu.

De acordo com o PSTU, a decisão oficial do partido deve sair hoje. O atual prefeito Neilton Mulim (PR) e o Professor Josemar (PSOL) foram procurados, mas não emitiram respostas.