Rodrigo Neves e Felipe Peixoto têm estratégias diferentes para o 2° turno.

05/10/2016 às 10:07h Enviado por: Matheus Merlim

Em Niterói, o cenário para o segundo turno não deve ser diferente. Os dois primeiros na eleição de domingo, Rodrigo Neves (PV) e Felipe Peixoto (PSB), ainda tentam contato para trazer apoios no embate final. O PSOL do candidato Flavio Serafini, que ficou em terceiro, informou que o partido ainda se reunirá, mas que a tendência é que não apoie nenhum dos dois.

De acordo com o prefeito Rodrigo Neves, que recebeu 109.531 votos (47,98%), a estratégia para o segundo turno é de mostrar nossas realizações e propostas para a cidade.

"Tivemos 48% dos votos no primeiro turno, uma votação muito expressiva que reflete o reconhecimento dos niteroienses ao nosso trabalho nos últimos três anos e meio. Vamos manter a vitoriosa estratégia de mostrar nossas realizações e propostas para a cidade, sempre focados na ética e no respeito ao eleitor. Vamos continuar mostrando isso aos niteroienses e, com certeza, conseguiremos ampliar nossa margem de votos para fazer Niterói seguir em frente", afirmou.

Já Felipe Peixoto, que contabilizou 70.065 votos (30,69%), afirmou que está otimista com o segundo turno e que deve anunciar os apoios ainda durante a semana.

"Iniciamos o segundo turno agradecendo à população. E vamos continuar andando pelas ruas, ouvindo as pessoas, apontando os erros da atual gestão e apresentando nossas propostas, em especial, as de combate à corrupção e da área da segurança pública, em que o prefeito vem se omitindo. Estamos conversando com muita gente e seguimos cada vez mais otimistas. Ao longo da semana, vamos anunciar os apoios", adiantou Felipe, ressaltando o apoio do PSB do Rio ao candidato Marcelo Freixo (PSOL).