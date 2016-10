Professora de história é a mais votada na cidade

03/10/2016 às 12:28h Enviado por: Samuel Castro

Concorrendo pela segunda vez a uma cadeira no Legislativo de Niterói, a professora de história Talíria Petrone (PSOL) surpreendeu e foi a candidata mais votada do município, com 5.121 votos.



A nova parlamentar de Niterói acompanhou toda votação no comitê de campanha de seu partido em São Domingos. Depois da confirmação de sua vitória, ela falou sobre o momento da política nacional e comemorou a sua presença na nova composição da Câmara de Vereadores.

“A gente tem visto, nos últimos períodos, que vivemos um momento da conjuntura nacional muito polarizado. Temos uma direita muito conservadora, que tira nossos direitos trabalhistas e que se expressa em Niterói com força. Isso se reflete também na nossa Câmara. Mas, agora, temos também uma mulher preta, feminista e que foi a mais votada no município”, disse.

O número de votos obtidos por Talíria não supera o candidato mais votado em 2012. Na última eleição, Paulo Eduardo Gomes, companheiro de partido da nova vereadora, recebeu 8.011 votos.

Com 31 anos de idade, Talíria Petrone Soares é natural do Rio de Janeiro.