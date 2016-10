Doutor Sadinoel é eleito

03/10/2016 às 12:50h Enviado por: Cyntia Fonseca

Sadinoel Souza, à direita, será prefeito pela primeira vez Foto: Divulgação

Pela primeira vez, o advogado Sadinoel Souza, de 46 anos, é eleito prefeito em Itaboraí. E pode se considerar um ‘pe-quente’, pois há apenas dois anos, conseguiu se eleger deputado estadual, com cerca de 30 mil votos.





Sadinoel, candidato do PMB, obteve 56.317 votos, correspondentes a 48,68% do total válido. Já Cosme Salles teve 28.077 (24,27%), seguido por Sérgio Soares, com 14.259 (12,32%), e Alzenir, com 11.360 (9,82%). O prefeito Helil Cardozo, com 5.684 (4,91%), ficou com a última colocação.





Também conhecido como Doutor Sadionel, o prefeito eleito nasceu em Rio Bonito e sua família foi morar em Itaboraí quando tinha um ano. Primeiro defensor dativo da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, ele trabalhou durante 20 anos na área de Direito Previdenciário.







“Vamos trabalhar em prol de mudanças que possibilitem uma melhor qualidade de vida para a população”, afirmou. A movimentação foi grande na cidade desde as primeiras horas da manhã, com muitas pessoas procurando as sessões de votação desde cedo.





Apesar do esquema especial montado pelas forças de segurança, durante todo dia, os cabos eleitorais foram vistos em vários pontos da cidade fazendo ‘boca-de-urna’. Nenhuma ocorrência grave foi registrada na 71ª DP (Itaboraí).